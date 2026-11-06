Detectan anomalías de color en ejemplares de peces de la ría de Vigo IEO

Detectan anomalías de color en ejemplares de peces de la ría de Vigo

Un equipo científico liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), con participación de la Universidade de Vigo, ha documentado nuevos casos de coloración anómala en peces marinos de las costas españolas, entre ellos la ría de Vigo.

La investigación, publicada en la revista Marine Pollution Bulletin, incluye además una revisión global actualizada sobre la ambicoloración en peces planos silvestres, una alteración que provoca la aparición de pigmentación oscura en la cara del cuerpo que normalmente carece de ella.

El estudio, al cual ha tenido acceso Europa Press, describe tres ejemplares con anomalías pigmentarias recogidos entre 2025 y 2026 en aguas de Galicia y Andalucía. Entre ellos destaca un lenguado senegalés ('Solea senegalensis') de la ría de Vigo que presentaba una ambicoloración casi completa, con la cara inferior del cuerpo pigmentada en lugar de mostrar su habitual coloración blanquecina.

Los otros dos casos corresponden a un sargo común ('Diplodus sargus'), capturado en enero de 2026 en la bahía de Baiona, que presentaba una anomalía pigmentaria mixta, y a un pez sapo ('Halobatrachus didactylus') del golfo de Cádiz con una pérdida de pigmentación compatible con albinismo oculocutáneo.

La identificación de las tres especies se confirmó mediante técnicas de análisis genético. Además, el equipo documentó fotográficamente otros tres peces con patrones de coloración inusuales durante observaciones submarinas realizadas en 2025 en la ría de Vigo.

Estos últimos casos, correspondientes a sargos y maragotas ('Labrus bergylta'), se consideran posibles anomalías, ya que no puede descartarse que respondan a variaciones naturales o cambios fisiológicos de coloración.

El hallazgo del lenguado motivó una revisión de la literatura científica internacional sobre la ambicoloración en peces planos silvestres, como lenguados, rodaballos y platijas.

Estos peces presentan una marcada asimetría corporal, con ambos ojos situados en uno de los lados del cuerpo. Mientras que la cara superior suele mostrar una coloración que les permite camuflarse sobre el fondo marino, la inferior carece normalmente de pigmentación oscura. La ambicoloración altera este patrón, provocando la aparición de manchas oscuras o una pigmentación casi completa en la cara inferior.

Tras analizar un centenar de publicaciones científicas, el equipo identificó registros de ambicoloración en 79 especies pertenecientes a diez familias de peces planos. Se trata de la primera revisión mundial de esta anomalía en poblaciones silvestres y constituye una referencia para futuras investigaciones sobre los mecanismos que regulan la pigmentación de estos peces.