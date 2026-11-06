Un camión se sale de la carretera y provoca largas colas en la AP-9 a su paso por Vigo

Colas kilométricas en la AP-9 a su paso por Vigo tras salirse de la vía un camión en el kilómetro 159, a su paso por la parroquia de Cabral.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fueron varios los particulares que alertaron a los servicios de emergencia sobre las 16.20 horas de esta tarde.

Estos advertían de que la cabeza tractora de un camión, sin remolque, se había salido de la vía, atravesando la mediana de la autopista. Tal como apuntaban, aparentemente no había personas heridas.

Por ello, se dio aviso a Urxencias Sanitarias 061-Galicia y a la Guardia Civil, que se desplazaron al punto.

Testigos presenciales han informado a Europa Press que el incidente provocó kilómetros de atasco en la carretera, en ambas direcciones, ya que el camión traspasó la mediana.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra han infomado del corte del carril izquierdo en sentido creciente, y han confirmado que el conductor del camión, un hombre de 44 años de edad, ha resultado herido leve. Los servicios de mantenimiento de la vía se encuentran en el lugar y se han activado los paneles informativos.