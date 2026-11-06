Año y medio de prisión por vender MDMA a un hombre en el barrio vigués de Teis

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a un año y medio de prisión a un hombre como autor de un delito contra la salud pública, por vender un comprimido de MDMA a otro en el Barrio de las Flores de Vigo.

El tribunal ha considerado probado que, en la madrugada del 5 de noviembre del año pasado, el acusado estaba con otra persona en el interior de un coche, en ese barrio de Teis. Europa Press recoge que una dotación policial que patrullaba por la zona lo sorprendió pasándole algo a la otra persona a cambio de 20 euros.

Cuando los agentes los identificaron, encontraron entre los enseres del acusado una bolsa con 125 pastillas de MDMA, dos envoltorios de cocaína, un trozo de hachís y dinero en efectivo. La Audiencia ha señalado que la droga no era para consumo propio, y ha condenado al procesado, aunque le aplica la circunstancia atenuante de drogadicción.