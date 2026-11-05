La Navidad de Vigo ultima su montaje con el traslado del mercadillo y la noria a Vialia Treintayseis

La Navidad de Vigo encara la recta final de montaje del mercadillo y la noria en el Vialia

La Navidad ya ultima los preparativos para su llegada a Vigo, a la espera de que el alcalde, Abel Caballero, anuncie la fecha del encendido de las luces.

Una de las principales novedades de este año será el traslado del Cíes Market y de la noria, ambos ubicados hasta ahora en la Alameda de Compostela, al entorno del centro comercial Vialia. Así, el mercadillo navideño se instalará en la plaza pública, junto con la pista de hielo, mientras que la noria y el resto de las atracciones ocuparán el aparcamiento exterior.

La ornamentación navideña lleva en proceso de montaje desde finales de octubre y este jueves, 5 de noviembre, encara ya su recta final. Los trabajos están prácticamente completados: las casetas del mercadillo están casi listas y a la noria solo le faltan los últimos ajustes.