La Navidad 2026 de Vigo ya tiene fecha: día y hora a la que se encenderán las luces

La Navidad de Vigo ya tiene fecha para comenzar a brillar. "¡Atención, todo el mundo!", ha celebrado el alcalde, Abel Caballero, al anunciar este jueves cuándo tendrá lugar el encendido de las luces. Este año serán más de 12 millones de luces LED las que iluminarán la ciudad olívica durante casi dos meses que durarán las fiestas.

El regidor ha confirmado que la inauguración del alumbrado navideño será el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas.

"A las 20:00 horas de la tarde del sábado 14 arrancamos con la Navidad en el planeta", ha señalado Caballero, que ha animado a quienes no puedan acudir a Vigo a seguir el momento a través de los medios de comunicación.

Entre las principales novedades de esta edición está el traslado del Cíes Market y de la noria, ambos ubicados hasta ahora en la Alameda de Compostela, al entorno del centro comercial Vialia. Así, el mercadillo navideño se instalará en la plaza pública, junto con la pista de hielo, mientras que la noria y el resto de las atracciones ocuparán el aparcamiento exterior.