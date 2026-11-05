Dos incendios forestales afectan a dos municipios del área de Vigo

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

Los incendios forestales han afectado este jueves a dos municipios del área de Vigo. El primero se declaró durante la mañana en la parroquia de Camos, en Nigrán, y permanece estabilizado desde las 14:26 horas y controlado desde las 17:00 horas.

Según ha informado la Consellería de Medio Rural a Treintayseis, en las labores de extinción participaron tres agentes, seis brigadas, cinco motobombas y un helicóptero. Por el momento, no hay datos sobre la superficie afectada.

En cuanto al segundo incendio, ocurrido en Redondela, este fue alertado al 112 Galicia, aunque Medio Rural todavía no dispone de información sobre él.

El humo generado por ambos fuegos era visible desde la autopista en dirección a la ciudad olívica.