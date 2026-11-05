Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España)

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

Ofrecido por:

Vigo

Dos incendios forestales afectan a dos municipios del área de Vigo

El primero de ellos se originó en Nigrán y el segundo en Redondela

Más actualidad: La acampada por la vivienda de Vigo decidirá el sábado si continúa: ¿desacampada simultánea en Galicia?

Publicada
Actualizada
Síguenos

Los incendios forestales han afectado este jueves a dos municipios del área de Vigo. El primero se declaró durante la mañana en la parroquia de Camos, en Nigrán, y permanece estabilizado desde las 14:26 horas y controlado desde las 17:00 horas.

El árbol de Navidad de la Puerta del Sol.

Según ha informado la Consellería de Medio Rural a Treintayseis, en las labores de extinción participaron tres agentes, seis brigadas, cinco motobombas y un helicóptero. Por el momento, no hay datos sobre la superficie afectada.

En cuanto al segundo incendio, ocurrido en Redondela, este fue alertado al 112 Galicia, aunque Medio Rural todavía no dispone de información sobre él.

El humo generado por ambos fuegos era visible desde la autopista en dirección a la ciudad olívica.