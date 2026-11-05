Choque entre dos coche en las inmediaciones del Puente de Rande EP

Un herido tras un choque entre dos coches en las inmediaciones del Puente de Rande

Una persona ha resultado herida leve en un accidente entre dos vehículos registrado en la tarde de este jueves en las inmediaciones del Puente de Rande, a la altura de Vilaboa, en dirección Vigo.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron pasadas las 16.30 horas y fue uno de los propios implicados el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias.

Así, contaba que justo antes de llegar al Puente, por la AP-9, habían chocado de forma lateral dos coches, perdiendo una rueda uno de ellos y acabando saliéndose de la vía e impactando contra el quitamiedos, interrumpiendo el tráfico en un carril.

Pese a que inicialmente no solicitaron asistencia médica, después uno de los implicados volvió a llamar al 112 para pedir una ambulancia, al tener dolor.

Por ello, se dio aviso a la Guardia Civil y a los profesionales de Urxencias Sanitarias 061-Galicia, que acudieron al punto.