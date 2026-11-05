El AVE directo Vigo-Madrid saldrá a exposición pública en marzo: "Vamos en tiempo y forma"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que el proyecto del AVE directo entre Vigo y Madrid por Cerdedo mantiene sus plazos y que el Gobierno de España conserva el compromiso de sacar la documentación a exposición pública en marzo de 2027.

Según ha explicado en un audio remitido a los medios de comunicación, para avanzar en la conexión ferroviaria es necesario realizar un estudio informativo complementario sobre el ámbito hidrogeológico y preparar la documentación para la declaración de impacto ambiental. El Gobierno central se comprometió entonces a que todo este proceso llegase a exposición pública en marzo del próximo año, un calendario que, según Caballero, "sigue estando en vigor".

El alcalde ha hecho estas declaraciones después de que el exministro de Transportes, Óscar Puente, mencionase expresamente el compromiso del Gobierno con el AVE directo Vigo-Madrid en su última comparecencia en el Congreso.

Caballero ha defendido la importancia de esta conexión para evitar el actual rodeo ferroviario por Santiago de Compostela, que, según ha señalado, supone recorrer alrededor de 100 kilómetros adicionales. "Tendremos AVE directo sin esa vuelta vergonzosa a Santiago", aseguró.

Asimismo, también ha repasado la evolución del proyecto y ha responsabilizado a los anteriores gobiernos del PP de su paralización. En este sentido, ha recordado que el trazado llegó a contar con una declaración de impacto ambiental durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que esta caducó durante el mandato de Mariano Rajoy.

Supresión de paradas

Por otra parte, Caballero se ha referido a la eliminación de paradas en A Gudiña, Sanabria, Medina y Segovia para reducir en media hora el tiempo del trayecto entre Vigo y Madrid. Una medida que, según ha recordado, también fue mencionada por Óscar Puente en su comparecencia.

El alcalde ha criticado las reacciones que provocó esta decisión, especialmente desde Castilla y León, y ha defendido que la supresión de esas paradas permite mejorar los tiempos de viaje de los usuarios vigueses. Como ejemplo, ha citado Segovia, que, según sus datos, cuenta con 47 servicios diarios de alta velocidad con Madrid.