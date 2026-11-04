El Puerto de Vigo, finalista de los 'Óscar' de los puertos junto a Los Ángeles, Baleares y Cotonú

El Puerto de Vigo aspira a ganar uno de los premios internacionales más prestigiosos del sector portuario, considerados los 'Óscar' de la integración puerto-ciudad.

La Autoridad Portuaria viguesa es una de las cuatro finalistas del Premio AIVP Antoine Rufenacht, cuyo ganador se dará a conocer este jueves 5 de noviembre durante la 21ª Conferencia Mundial de Ciudades y Puertos, que se celebra en Dunkerque (Francia).

La candidatura de Vigo compite con las presentadas por los puertos de Los Ángeles (Estados Unidos), Baleares (España) y Cotonú (Benín). El galardón reconoce proyectos que destacan por su innovación, sostenibilidad ambiental e integración de las instalaciones portuarias en la vida de las ciudades.

La apuesta ambiental de Vigo

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, participa este miércoles en la conferencia internacional con una ponencia sobre el papel de los puertos en la protección de la biodiversidad y la participación ciudadana.

Durante su intervención presentará iniciativas como Atlántida, una estructura submarina destinada a favorecer la recuperación de hábitats marinos y acercar a la población la riqueza biológica de la ría de Vigo.

Según los datos de la Autoridad Portuaria, desde su apertura en julio ha recibido más de 32.000 visitantes, entre ellos 1.240 participantes de asociaciones culturales, centros de mayores, colectivos de personas con discapacidad y centros educativos.

La candidatura viguesa será evaluada junto a las otras tres finalistas en el marco de una conferencia organizada por la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos (AIVP), entidad que reúne a más de 190 puertos y ciudades de 49 países.

El ganador del Premio Antoine Rufenacht se anunciará durante una cena de gala prevista para la noche del jueves, en la que se reconocerán las mejores iniciativas internacionales para compatibilizar la actividad portuaria con la protección del medio ambiente y la integración urbana.