El Gobierno cuestiona el año sin multas de las Zonas de Bajas Emisiones de Vigo

El Gobierno central ha aprobado este martes una modificación de la normativa estatal que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y que podría afectar directamente al calendario establecido por el Concello de Vigo.

El cambio exige que las ciudades apliquen restricciones reales a los vehículos contaminantes y eliminen los periodos transitorios sin sanciones, una medida que entra en conflicto con el año de adaptación aprobado por el Ayuntamiento vigués.

Las cuatro Zonas de Bajas Emisiones de Vigo, situadas en el centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario, entraron en vigor el pasado 10 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la ordenanza municipal establece que durante el primer año los conductores que incumplan las restricciones recibirán únicamente avisos informativos, sin multas económicas. Las primeras sanciones, de hasta 200 euros, están previstas para el 10 de septiembre de 2027.

¿Qué cambia para Vigo?

La modificación del Real Decreto 1052/2022, aprobada por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre, pretende acabar con las zonas de bajas emisiones que carecen de restricciones o controles efectivos. Para ello, los ayuntamientos deberán acreditar que aplican las prohibiciones de acceso según el nivel contaminante de los vehículos y que cuentan con sistemas de vigilancia y sanción operativos.

Esta exigencia podría obligar al Concello de Vigo a adelantar las multas y modificar su ordenanza, aunque todavía está pendiente conocer la aplicación concreta de la reforma tras su publicación oficial.

También queda por determinar si tendrá consecuencias sobre las numerosas excepciones que contempla la normativa municipal, que permiten acceder a determinados vehículos por motivos de residencia, trabajo o utilización de aparcamientos.

La ordenanza de Vigo prevé una implantación progresiva: las primeras restricciones afectan a los vehículos sin etiqueta ambiental, posteriormente se incorporarán los de distintivo B y, en una última fase, los de etiqueta C.