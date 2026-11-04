Un experto de la Aemet tranquiliza sobre la prealerta por sequía en Vigo: "Las lluvias darán un pequeño alivio"

Vigo atraviesa un otoño especialmente seco, marcado por la escasez de precipitaciones y las temperaturas elevadas. Una situación que preocupa tanto a expertos como a ciudadanos y que podría derivar en un escenario de sequía.

Sin embargo, la situación meteorológica podría cambiar en los próximos días con la llegada de las lluvias. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las precipitaciones comenzarán a partir de la tarde de este viernes y se prolongarán durante las jornadas siguientes.

El delegado de AEMET en Galicia, Francisco Infante, apunta a un cambio en el patrón meteorológico de los últimos meses. "Van a ser precipitaciones apreciables y significativas", señala a Treintayseis. En este sentido, el meteorólogo considera que las lluvias supondrán "un pequeño alivio" para la ciudad tras un mes de octubre especialmente seco y con un déficit importante de precipitaciones, una circunstancia especialmente relevante porque la ciudad arrastra una falta de lluvias considerable desde la primavera.

En este sentido, el portavoz de Aemet advierte de que, si esta situación se prolongase durante noviembre, el escenario podría complicarse. Con todo, Infante recuerda que un octubre seco no significa necesariamente que los próximos meses vayan a seguir la misma tendencia. De hecho, la previsión estacional que había elaborado AEMET para el último trimestre del año apuntaba a un periodo más húmedo de lo habitual. "Nuestro pronóstico es que el trimestre iba a ser más húmedo de lo normal. Llevamos un mes en el que no se ha cumplido claramente ese pronóstico, pero aún falta todo noviembre y todo diciembre", señala.

Cambio climático

Más allá de la situación puntual que atraviesa Vigo, Infante apunta a una transformación en la distribución de las precipitaciones relacionada con el cambio climático. Según explica, en Galicia no se observa necesariamente una reducción de la cantidad total de lluvia recogida a lo largo del año, pero sí cambios en la forma en la que se producen esas precipitaciones.

"El problema está en cómo se distribuye esa precipitación. Tiende a concentrarse en periodos más cortos, con lo cual son precipitaciones más fuertes y pueden entrañar más riesgo. Además, eso implica que hay periodos de tiempo más largos en los que no llueve", explica. De esta forma, los episodios de lluvias intensas alternan con intervalos cada vez más prolongados de ausencia de precipitaciones.

No obstante, Infante matiza que todavía no se puede hablar de una sequía en el sentido habitual del término. "Aún no podemos hablar de sequía hidrológica, asociada a periodos muy largos de falta de precipitación", aclara. Recuerda, además, que Galicia ya atravesó un episodio importante de escasez de lluvias en 2023, aunque entonces fue una situación de menor duración que permitió recuperarse relativamente rápido.

El nivel de los embalses

La llegada de precipitaciones también supone una noticia positiva para los recursos hídricos de Vigo, especialmente después de que el alcalde, Abel Caballero, advirtiese este pasado lunes de que el embalse de Eiras podría alcanzar mínimos históricos durante los próximos días. En concreto, según los últimos datos ofrecidos este lunes por el regidor, el embalse pierde alrededor de 0,6 puntos porcentuales al día y, a fecha de este 2 de noviembre, se encontraba al 33,6% de su capacidad.

En este sentido, Infante confirma que las lluvias contribuirán a aportar agua a los embalses, aunque insiste en la importancia de diferenciar entre la falta de precipitaciones y la disponibilidad de agua para el abastecimiento. "El reflejo de las precipitaciones es que hay un aporte de agua al embalse. Pero hay que separar estas cuestiones porque a veces se mezclan", explica. Así, distingue entre la sequía meteorológica, provocada por la ausencia prolongada de lluvias, y los problemas de suministro derivados de la gestión del agua embalsada o de los acuíferos.

"Si tenemos un régimen de precipitación normal, pero la gestión del agua no es lo suficientemente buena por las razones que sean, podemos tener una situación de falta de suministro, pero eso no quiere decir que haya una sequía", concluye.