Caballero responde a la Diputación por el Mundial en Vigo: "Les garantizamos todos los proyectos técnicos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar una reunión urgente con los presidentes de la Xunta y de la Diputación de Pontevedra, Alfonso Rueda y Luis López, respectivamente, para abordar la financiación de la candidatura de Balaídos como sede del Mundial de Fútbol de 2030.

El regidor ha anunciado el envío de nuevas cartas a ambas instituciones, fechadas el 3 de noviembre, después de considerar que ninguna ha respondido a su petición de mantener un encuentro para negociar el convenio.

Sus declaraciones llegan después de que este martes la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, cuestionase la documentación remitida por el Concello. Sánchez aseguró que la propuesta municipal se limita a dos páginas de estimaciones económicas y reclamó proyectos técnicos definidos, un calendario viable y un plan de trabajo que permita acreditar ante la FIFA la madurez de la candidatura.

"Dos hojas de cálculo pueden cuantificar una candidatura, pero no llegan para construirla", señaló la representante provincial, que insistió en la necesidad de recibir la documentación técnica solicitada por la Diputación desde noviembre de 2025.

Frente a estas críticas, Caballero sostiene que el Concello ya ha avanzado en la planificación técnica y que el objetivo de la reunión es precisamente explicar a las otras administraciones los detalles del proyecto y sus plazos de ejecución.

"Ninguna de las dos instituciones da respuesta a la cuestión central: reunirse inmediatamente para poder explicarles detalladamente el convenio y que conozcan muy bien todos los proyectos técnicos", ha afirmado el alcalde.

Una reunión al máximo nivel

Caballero ha planteado que el encuentro se celebre con la presencia de los máximos responsables de las tres administraciones, acompañados de los técnicos que consideren necesarios.

"Las cosas se hacen y se arreglan reuniéndose y hablando", ha defendido el regidor, que asegura que la financiación es el principal asunto pendiente para garantizar el desarrollo de las actuaciones previstas.

El alcalde también ha rechazado que la Xunta condicione su participación económica a que Vigo haya sido reconocida oficialmente como sede por la FIFA. Según su interpretación, las garantías de financiación y ejecución de las obras son precisamente necesarias para avanzar en ese reconocimiento.

En este sentido, ha acusado a ambas administraciones de intentar retrasar las decisiones hasta que se agoten los plazos para presentar las garantías exigidas por la organización del Mundial.

Se trata de una acusación del alcalde que contrasta con la posición expresada por la Diputación, que asegura mantener su compromiso con la candidatura, pero exige conocer el estado real de los proyectos antes de comprometer nuevas inversiones.

Un proyecto de 107,5 millones

Según el resumen económico del convenio para la candidatura de Vigo al Mundial 2030, al que ha tenido acceso Treintayseis, el proyecto contempla una inversión total de 107.548.994 euros, que el Concello propone repartir a partes iguales con la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra.

Cada administración asumiría así una aportación de 35,85 millones de euros entre 2026 y 2030.

La mayor partida corresponde a la nueva grada de Tribuna de Balaídos, presupuestada en 86,72 millones de euros. El documento también reserva 11,73 millones para otras infraestructuras deportivas, entre ellas campos y centros de entrenamiento, y 9,1 millones para obligaciones vinculadas a la organización del Mundial.

Esta última cantidad incluye 3,5 millones para el equipo organizador, medios y seguros; 2,1 millones para un programa de 2.000 voluntarios y otros 3,5 millones destinados a actuaciones en la ciudad, como zonas para aficionados, aparcamientos y servicios.

El calendario económico concentra la mayor parte de las aportaciones en 2028 y 2029. Para esos dos ejercicios se prevén inversiones conjuntas de 40,67 y 45,33 millones de euros, respectivamente, mientras que el Concello ya contabiliza 2,82 millones correspondientes a las obras preliminares de modificación de colectores.

La propuesta también establece que, si el Gobierno central decidiese contribuir a la financiación de los estadios, se reducirían las aportaciones previstas para las administraciones implicadas.