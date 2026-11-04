La acampada por la vivienda de Vigo decidirá el sábado si continúa: ¿desacampada simultánea en Galicia?

Pese a sumar una decena de tiendas nuevas en las últimas horas, la Acampada por la Vivienda de Vigo baraja un "desacampada" simultánea con las otras acampadas de Galicia. Mantienen que su protesta es "indefinida", pero, a su vez, confirman que decidirán su continuidad en la asamblea del sábado.

Así se lo ha trasladado una de las participantes a Europa Press, que ha informado que el campamento se mantiene y son ya cerca de 70 tiendas instaladas en la Plaza de Compostela de Vigo. Según ha matizado, por el momento están "tranquilas", tienen "buena relación" con la Policía, cuentan con el "apoyo" de la Subdelegación del Gobierno y nada hace temer un desalojo como el ocurrido en Madrid.

"No tenemos miedo, estamos organizadas y creemos que no va a haber ningún inconveniente", ha explicado, al tiempo que ha subrayado que la relación con los vecinos del entorno es buena. Muchos de ellos les trasladan su apoyo llevándoles comida y otros materiales. "Hay una minoría, que a veces parece que hace mucho ruido, pero no es en absoluto representativa", ha añadido.

Esta participante en la acampada ha explicado que, durante la jornada, realizan labores de limpieza y organización, charlas informativas y talleres. En estos momentos, ha indicado, el trabajo se centra en la preparación de la huelga general del 11 de noviembre.

En Pontevedra, la Acampada ha defendido en una rueda de prensa la continuidad de ese espacio como punto de encuentro y apoyo vecinal. Así, ha hecho un llamamiento a participar en la huelga para defender la vivienda como "un derecho y no un negocio".