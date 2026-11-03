Un juzgado anula el cierre de un protocolo de acoso escolar de Vigo

El magistrado de la Plaza número 2 de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vigo ha anulado el cierre de un protocolo de acoso escolar en un centro educativo al considerar que se incumplieron los plazos legales establecidos.

De esta manera, el juez ha estimado parcialmente el recurso de la familia que impugnó la decisión del colegio de cerrar el protocolo de prevención, detección y tratamiento del acoso escolar.

Según informa el despacho Dobarro & Asociados a Europa Press, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula la comunicación de cierre del protocolo y las actuaciones previas que la sustentaban, al apreciar varios incumplimientos de la normativa aplicable, entre ellos la vulneración de los plazos reglamentarios establecidos para la investigación preliminar y la omisión del procedimiento corrector que debía haberse incoado una vez apreciados indicios de una posible situación de acoso escolar.

"La sentencia destaca que el propio equipo encargado de analizar los hechos llegó a concluir inicialmente que existían indicios de una posible situación de acoso, circunstancia que, según razona el juzgado, obligaba a la apertura del correspondiente procedimiento corrector previsto en la legislación autonómica. Sin embargo, dicho procedimiento nunca llegó a incoarse, culminando las actuaciones con una decisión de archivo adoptada al margen de las exigencias legales", lamenta el despacho de abogados en un comunicado.

Para el letrado Cristóbal Dobarro, la resolución "pone de manifiesto la importancia de que los protocolos de protección de menores se tramiten con absoluto respeto a las garantías legales, especialmente cuando están en juego situaciones que pueden afectar al bienestar y la integridad de los alumnos".

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).