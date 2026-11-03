Así funciona por dentro la acampada de Vigo: "Estamos concentrando nuestro esfuerzo en la huelga general"

Una de las pancartas que rodean la acampada por la vivienda en Vigo S.P.

A poco más de una semana de la huelga general por la vivienda, la acampada de Vigo continúa recibiendo voluntarios e interesados en aportar a la lucha por un techo y un salario digno. Tras más de 20 días en la Alameda, los activistas mantienen sus fuerzas y ansias de cambio, organizándose y mejorando sus instalaciones.

Más de cien personas están implicadas en este movimiento, duerman o no en una de las 60 tiendas de campaña instaladas en la Plaza de Compostela desde la noche del pasado 12 de octubre. Y cada vez más personas se muestran interesadas en ser parte de esta lucha: "Houbo moita xente vindo estes días, dicíndonos que querían poñer tenda".

Estas son palabras de uno de los portavoces de la acampada, Jacobo Mouriño, que explica que están pensando en construir "unha nova ampliación" para acoger a más vecinos y vecinas. Los acampados son tanto activistas de diferentes entidades de la ciudad como particulares que se han organizado por primera vez a raíz de la crisis habitacional.

"Está llamando la atención de mucha gente que no estaría tan organizada de otra forma, o que no estaría participando en una forma tan activa", asegura Mouriño, que reitera que la acampada "no es un fin", sino "un medio": "No estamos aquí de camping, ni para pasar el tiempo. (...) Estamos aquí porque está sirviendo para organizar la huelga general, para impulsar la lucha por la vivienda".

Acampada por la vivienda en Vigo S.P.

Movilización para la huelga

Desde el inicio de la acampada, con poco más de una veintena de tiendas y gracias a la ayuda de los voluntarios y asociaciones comprometidas, han organizado diversas actividades para concienciar y preparar a los vecinos y vecinas y de la ciudad de cara a la huelga general del próximo 11 de noviembre.

Diversos coloquios y talleres de autodefensa laboral e inquilina han tenido lugar alrededor de la renombrada Praza Olga, en honor a una viguesa en situación de vulnerabilidad y que corre el riesgo de perder su hogar. Además, la acampada también funciona como el comité de barrio de la zona centro hacia la huelga general.

Además, cuenta con un punto de información continuo dentro de su pequeña ciudad, en el que reparten "pasquíns" para aquellas personas interesadas en informarse sobre su derecho a la manifestación y a una vivienda digna. A partir de este martes, el reparto de folletos y propaganda se trasladará al resto de centro olívico.

"Estamos concentrando moitísimos esforzos de cara á folga xeral. Imos ir por diferentes puntos da cidade para repartir pasquíns e dar información sobre a folga", explica Mouriño en declaraciones a Treintayseis, que asegura que la acampada se mantendrá "como mínimo" hasta el paro general del 11 de noviembre.

Esta situación contrasta con la acampada más numerosa de España. En Madrid, gran parte de las comisiones de Puerta del Sol han decidido "mudarse" a los barrios para expandir la lucha a toda la capital y acumular fuerzas de cara al 11 de noviembre. Además, como incide Mouriño, "hai que ter en conta" que llevan más tiempo y "os tempos son distintos".

La estructura avanzó muchísimo

La acampada por la vivienda en Vigo lleva tres semanas en pie. Durante este tiempo, "a estrutura avanzou moitísimo" gracias a sumar voluntarios y a la ayuda de los vecinos, que aportaron toldos, tiendas y herramientas que permitió construir toda una sociedad en la Alameda de Plaza Compostela, con una plaza central y cuatro calles, cada una con su respectivo nombre.

Toda la actividad gira alrededor de la Plaza Olga, donde los acampados realizan su día a día, celebran todas sus asambleas y la mayoría de sus actividades. Es el centro neurálgico de la acción de la acampada, donde también reciben a los vecinos y vecinas que pretenden colaborar o informarse sobre la lucha por una vivienda digna.

En este espacio, cuentan con un cuaderno de testimonios para que los vigueses y las viguesas apunten sus experiencias "no relativo á problemática da vivenda". Y es que la acampada es un lugar que recoge todo tipo de sensibilidades y destaca, además, por su labor de apoyo a las personas en situación de sinhogarismo.

Manual de buenas prácticas de la acampada de Vigo S.P.

Alrededor de la Plaza Olga cuentan con una espacio de trabajo y biblioteca, el punto de información y una despensa de comida, enfermería e infraestructura. Allí sirven comida a personas sin hogar de toda la ciudad, principalmente vegana y sin gluten para adaptarse a las necesidades de cualquier acampado.

El reparto de tareas se organiza por comisiones: comunicación, alimentación, logística, seguridad, cuidados, tesorería y asamblea. Ahora bien, Mouriño recalca que la comisión son "todos": "Todos somos encargados de coidar, de comunicar... A xente está lexitimida para facer un traballo e colaborar e axudar con outros".

Un día en la acampada

El día en la acampada comienza a primera hora, tras el desayuno. Durante las primeras jornadas realizaban asambleas internas a las 10:30 horas cada mañana, mientras que ahora se reúnen tres veces por semana. Pero, "pola mañá sempre hai algunhas actividades", incide Mouriño, que puntualiza que centran sus esfuerzos en la huelga general.

Además, este portavoz explica que están apoyando a Juan Carollo, vecino en huelga de hambre desde hace cuatro meses, en su lucha por convocar una Mesa Social en el Concello de Vigo. "Una cosa que estamos haciendo mucho por las mañanas es ir al registro del Concello a solicitar esa propuesta", afirma.

A mediodía tienen la comida, de la que se encarga la comisión de alimentación, que prepara los menús y reciben las aportaciones de los y las vecinos del centro. "No es un comedor social, aunque es verdad que estamos ejerciendo esa labor, porque se está dando de comer a muchísimas personas en situación de sinhogarismo", recalca Mouriño.

Rúa da Tenrura de la acampada de Vigo S.P.

Entonces comienzan las "quendas miñoca", es decir, los turnos de limpieza para mantener el histórico jardín olívico en perfecto estado. Los acampados aseguran que "hay un compromiso muy grande" al respecto.

Ya por la tarde, se celebran más actividades, reuniones de cada comisión y la asamblea abierta a las 20:30 horas. Para acabar el día, otro turno de limpieza y un momento de convivencia alrededor de la Plaza Olga. Cabe destacar que está prohibido el consumo de drogas y alcohol, así como mantener silencio a partir de las 23:00 horas.

Entonces, comienzan las "quendas mouchas", es decir, los turnos de vigilancia para evitar cualquier tipo de agresión contra la acampada. Mouriño explica que estas se concentran los fines de semana, especialmente los viernes y los sábados, los días con más actividad del ocio nocturno.