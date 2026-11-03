Manifestación en Vigo en apoyo de Maricarmen y para exigir soluciones ante la crisis habitacional, a 28 de septiembre de 2026 S.P.

La CIG de Vigo llama a participar en la manifestación del 11N: "En lucha por una vida digna"

La CIG de Vigo ha llamado este miércoles a participar en la manifestación convocada el próximo miércoles, 11 de noviembre, en el marco de la huelga general, que partirá a las 12:00 horas de A Dobrada bajo el lema 'Galiza en loita por unha vida digna'.

Así lo han señalado el secretario comarcal del sindicato, Alberto Gonçalvez, y la responsable de Organización, Raquel Pérez, en rueda de prensa este martes, animando a los vigueses y a toda la comarca a protestar ante la situación de "verdadera emergencia social" que vive la clase trabajadora gallega.

"La subida imparable de los precios de los alimentos, de la electricidad y de los combustibles está ahogando a miles de familias mientras los salarios continúan congelados o sin capacidad de recuperar el poder adquisitivo perdido", ha lamentado la CIG ante Europa Press.

A esto se suma, a su juicio, una "crisis sin precedentes" en el acceso a la vivienda, "que dejó de ser un derecho para convertirse en un negocio especulativo puro y duro".

"En la ciudad de Vigo, los alquileres subieron más de un 70% en la última década, mientras se ejecutaron de media cuatro desahucios cada semana sin que se ofrezca ninguna alternativa habitacional", han criticado desde la CIG, pidiendo la aprobación de un "plan de choque real" que incluya la subida del SMI a 1.375 euros mensuales o la intervención pública de sectores como el energético y el financiero.