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El Álvaro Cunqueiro de Vigo ampliará sus Urgencias con 15 nuevos boxes y una inversión de 2,37 millones
La Xunta licita las obras, que afectarán a más de 2.300 metros cuadrados y tendrán un plazo de ejecución de nueve meses
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La Xunta de Galicia ha sacado a licitación por 2,37 millones de euros las obras de ampliación de las Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, una actuación que permitirá aumentar la capacidad asistencial y reorganizar los espacios destinados a la atención de pacientes.
Así lo ha anunciado este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita al centro hospitalario.
La intervención abarcará más de 2.300 metros cuadrados y siete áreas de las Urgencias de adultos y pediátricas. Entre las principales mejoras destaca la incorporación de 15 nuevos boxes, uno de ellos de aislamiento, cuatro puestos para pacientes semicríticos y tres nuevos puestos de triaje.
También se habilitarán dos consultas de psiquiatría, nuevas salas de espera y enfermería, y un acceso cubierto para vehículos y ambulancias en las Urgencias pediátricas.
Más pacientes en Urgencias
La ampliación responde al incremento de la actividad asistencial del hospital, que pasó de 147.000 atenciones en Urgencias en 2022 a cerca de 166.000 en 2025, lo que supone un aumento del 13,1% en tres años, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de diciembre. La Xunta prevé iniciar los trabajos durante la primera mitad de 2027, con un plazo de ejecución de nueve meses una vez comiencen las obras.