El Álvaro Cunqueiro de Vigo ampliará sus Urgencias con 15 nuevos boxes y una inversión de 2,37 millones.

El Álvaro Cunqueiro de Vigo ampliará sus Urgencias con 15 nuevos boxes y una inversión de 2,37 millones. Xunta de Galicia

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El Álvaro Cunqueiro de Vigo ampliará sus Urgencias con 15 nuevos boxes y una inversión de 2,37 millones

La Xunta licita las obras, que afectarán a más de 2.300 metros cuadrados y tendrán un plazo de ejecución de nueve meses

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La Xunta de Galicia ha sacado a licitación por 2,37 millones de euros las obras de ampliación de las Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, una actuación que permitirá aumentar la capacidad asistencial y reorganizar los espacios destinados a la atención de pacientes.

Hospital Álvaro Cunqueiro.

Así lo ha anunciado este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita al centro hospitalario.

La intervención abarcará más de 2.300 metros cuadrados y siete áreas de las Urgencias de adultos y pediátricas. Entre las principales mejoras destaca la incorporación de 15 nuevos boxes, uno de ellos de aislamiento, cuatro puestos para pacientes semicríticos y tres nuevos puestos de triaje.

También se habilitarán dos consultas de psiquiatría, nuevas salas de espera y enfermería, y un acceso cubierto para vehículos y ambulancias en las Urgencias pediátricas.

Más pacientes en Urgencias

La ampliación responde al incremento de la actividad asistencial del hospital, que pasó de 147.000 atenciones en Urgencias en 2022 a cerca de 166.000 en 2025, lo que supone un aumento del 13,1% en tres años, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de diciembre. La Xunta prevé iniciar los trabajos durante la primera mitad de 2027, con un plazo de ejecución de nueve meses una vez comiencen las obras.