La acampada de Vigo se manifestará este martes contra el desalojo de Puerta del Sol de Madrid

La acampada por la vivienda de Vigo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para concentrarse en la Alameda en solidaridad con sus compañeras de la Puerta del Sol. Los vecinos se manifestarán así contra el desalojo ejecutado esta madrugada por la Policía Nacional en Madrid.

La concentración tendrá lugar a las 19:00 horas en la Plaza de Compostela de Vigo, "para berrar contra o desaloxo da Puerta del Sol, perpetrado con nocturnidade e con dúas persoas detidas". Así lo han señalado los acampados olívicos a través de las redes sociales de la acampada.

En este mensaje, también piden la "máxima difusión" de la convocatoria para demostrar "todo o noso apoio ás compas e toda a nosa condena á actuación policial". "Todes á acampada!", han concluido.

Pese a la disolución de la acampada de Madrid, la primera y la más numerosa del Estado, los manifestantes han confirmado también este martes que mantendrán sus más de 60 tiendas en la Alameda olívica de manera indefinida.

Por su parte, los acampados en Pontevedra celebrarán esta noche una asamblea para decidir los siguientes pasos a seguir, tras lo ocurrido en Madrid. Así, han convocado una rueda de prensa para este miércoles con el objetivo de informar de la decisión tomada.