La acampada de Vigo se manifiesta contra el desalojo de Puerta del Sol de Madrid: "Una operación criminal"

La acampada por la vivienda de Vigo se ha concentrado este martes a las 19:00 horas en la Alameda de Compostela para mostrar su apoyo a las personas desalojadas de la Puerta del Sol de Madrid, un operativo que, según denuncian, se llevó a cabo "con brutalidad" y se saldó con dos detenidos.

Varias decenas de personas participaron en la concentración, en la que los manifestantes criticaron la actuación policial. "A Policía entrou para sacar a paus á xente que a estaba habitando. Foi un acto desproporcionado e violento que impediu que as persoas acampadas puidesen recoller correctamente", señalaron durante el acto.

Los acampados calificaron la intervención de "operación criminal" y denunciaron que terminó con dos personas detenidas y numerosos heridos.

También cuestionaron que el desalojo estuviese motivado, en parte, por la presencia de personas sin hogar en el campamento madrileño. "É un claro exemplo de deshumanismo que ataca directamente aos colectivos vulnerables", criticaron.

Por otra parte, los participantes defendieron su implicación en la protesta frente a las críticas que los tachan de "vagos". Aseguraron que compaginan la acampada con sus "traballos precarios" y reivindicaron la necesidad de mantener la movilización. "Facémolo porque estamos no lado bo da historia, porque non podemos seguir permitindo a impunidade de rendistas e capitalistas que viven de mercadear coas nosas vidas", afirmaron.

Pese al desmantelamiento de la acampada de Madrid, que los manifestantes describen como la primera y más numerosa del Estado, el colectivo de Vigo ha confirmado este martes que mantendrá de forma indefinida las más de 60 tiendas instaladas en la Alameda de Compostela.