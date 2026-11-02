Un tribunal de Vigo obliga al Hospital Álvaro Cunqueiro a pagar el IBI del año 2025

La plaza número 2 del Tribunal de Instancia de la sección de los Contencioso-Administrativo de Vigo ha rechazado el recurso interpuesto por la empresa concesionaria encargada de la gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro, que impugnó la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al año 2025.

"La sentencia es favorable al Ayuntamiento. (...) Volvimos a ganar en los juzgados", ha celebrado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor olívico ha detallado que la compañía deberá pagar un total de 1.067.028,22 euros en concepto de IBI.

Caballero ha remarcado que el dueño del complejo hospitalario es "un fondo de inversión". "No es de la Xunta de Galicia. Y claro, como se lo dieron a un fondo de inversión, este no quiere pagar", ha valorado, advirtiendo que también deberán pagar el impuesto de este año 2026 y del 2027.

La concesionaria había impugnado la liquidación del IBI de 2025 y el Ayuntamiento desestimó su recurso de reposición, por lo que acudió a la vía contencioso administrativa. Ahora el juez ha dado la razón a la administración municipal y ha desestimado el recurso, confirmando que el Concello no tiene que devolver ese importe.

En su sentencia, el juez recuerda que la concesionaria, una vez rechazado su recurso de reposición, tenía que presentar una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento, "como ha hecho en otras ocasiones". "Hubiese bastado con que la hubiese interpuesto, la reclamación económico administrativa, y transcurrido el plazo del seis meses, si no dispusiese de resolución ya quedaría expedita la vía jurisdiccional", señala el magistrado.

No es la primera sentencia

Por otro lado, no es la primera sentencia que este tribunal dicta a favor del Concello al respecto. En diciembre de 2025 ya concluyó que la compañía concesionaria debía pagar el IBI del año 2020, resolución que fue confirmada más tarde por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El magistrado reitera así que la "liquidación practicada es conforme a Derecho", pese a que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia (TEAR) haya dictado una resolución favorable a los intereses de la empresa en 2024. En la sentencia afirma que el Concello no tiene la obligación de paralizar la emisión del recibo por el mero hecho de existir esa sentencia.

Además, cabe recordar que el pasado julio de 2026 el TSXG revocó el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, que había condenado a la Xunta a reembolsar a la concesionaria cerca de un millón de euros correspondientes al IBI de 2019.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que la documentación del contrato no permitía a un licitador medio entender que, si el Ayuntamiento de Vigo eliminaba la exención del IBI -como finalmente ocurrió-, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) estuviera obligado a compensar económicamente a la concesionaria.