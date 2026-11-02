Sequía en Vigo: Abel Caballero alerta que hay menos de un mes de agua garantizada en Eiras

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a mostrar su preocupación sobre la evolución del nivel de ocupación de la presa de Eiras, que ha asegurado que se reduce en 0,6 puntos porcentuales por día. Así, ha vuelto a reclamar a la Xunta de Galicia que reduzca el caudal ecológico para garantizar la calidad del agua más semanas.

"Tenemos en este momento 25 días de agua con garantía, A partir de ahí, tenemos aproximadamente dos meses más de agua, pero ya puede haber incidencias en la calidad de agua", ha afirmado el alcalde en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha detallado que el nivel de ocupación del embalse se sitúa en el 33,6%.

En esta línea, ha afirmado que este martes Eiras alcanzará el "volumen más bajo de llenado" en su historia. "Afortunadamente tenemos la potabilizadora que hizo el Ayuntamiento y que pagó el Ayuntamiento, y todavía podemos tener agua en buenas condiciones. Si no fuera por la potabilizadora, en este momento, en Vigo habría agua sin garantías de calidad", ha aclarado.

Así, ha criticado que la Xunta de Galicia no haya tomado ninguna medida para garantizar el abastecimiento de "agua de óptima calidad". "Tienen que bajar el caudal ecológico de forma inmediata", ha reclamado pese a las "lluvias significativas" el próximo fin de semana. También ha vuelto a exigir la construcción de un embalse "aguas arriba".