Una persona es excarcelada tras sufrir una salida de vía en Gondomar (Pontevedra)

Una persona ha tenido que ser excarcelada este lunes tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 15 de la PO-331, en la parroquia de Vincios, en Gondomar.

Según ha informado el 112 Galicia a Europa Press, el accidente ocurrió minutos antes de las 20:00 horas, cuando varios particulares alertaron a la Central de Emergencias, que informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Val Miñor y a la Guardia Civil de Tráfico.

A su llegada, los miembros del GES tuvieron que emplear el material de excarcelación para liberar al herido y que pudiera ser atendido por el personal sanitario que acudió al punto.