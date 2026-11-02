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Una persona es excarcelada tras sufrir una salida de vía en Gondomar (Pontevedra)
La salida de la vía tuvo lugar en el kilómetro 15 de la PO-331, en la parroquia de Vincios, en Gondomar.
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Una persona ha tenido que ser excarcelada este lunes tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 15 de la PO-331, en la parroquia de Vincios, en Gondomar.
Según ha informado el 112 Galicia a Europa Press, el accidente ocurrió minutos antes de las 20:00 horas, cuando varios particulares alertaron a la Central de Emergencias, que informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Val Miñor y a la Guardia Civil de Tráfico.
A su llegada, los miembros del GES tuvieron que emplear el material de excarcelación para liberar al herido y que pudiera ser atendido por el personal sanitario que acudió al punto.