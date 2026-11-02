Un motorista herido tras chocar contra un coche en el túnel de Martínez Garrido, en Vigo

Un motorista ha resultado herido en la tarde de este lunes en Vigo tras chocar contra un coche en el túnel de la calle Martínez Garrido. El incidente generó largas colas en el lugar, debido a que el acceso al túnel tuvo que ser interrumpido durante unos minutos.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 13:45 horas y el conductor de la moto resultó herido, necesitando asistencia sanitaria.

Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias 061-Galicia y a la Policía Local, que se desplazaron al punto.