¿Cuánta agua gasta cada vigués al día? La cifra que preocupa por la sequía

La ciudad de Vigo se encuentra en situación de prealerta por sequía, mientras que los niveles del embalse de Eiras continúan descendiendo y alcanzan cifras preocupantes. Según los datos aportados este lunes por el alcalde, Abel Caballero, el nivel del embalse baja a un ritmo de 0,6 puntos porcentuales al día y actualmente se sitúa en el 33,6%.

"Tenemos en este momento 25 días de agua con garantía. A partir de ahí, tenemos aproximadamente dos meses más de agua, pero ya puede haber incidencias en la calidad del agua", ha detallado el regidor.

Se trata de niveles mínimos históricos para el embalse que abastece a Vigo y a otros municipios de su entorno, una situación que podría afectar directamente al suministro de agua en los hogares vigueses. Por el momento, el Concello no ha instaurado medidas de restricción, aunque desde el Gobierno municipal apelan a un consumo moderado y responsable.

Según los datos de la concesionaria del servicio de abastecimiento, Aqualia, el consumo doméstico medio por habitante en Vigo se sitúa en 122 litros al día. Si se tiene en cuenta que la ciudad cuenta con 294.489 habitantes, esto supone un consumo diario aproximado de 35.927.658 litros de agua.

Esta cifra supera el volumen de entre 50 y 100 litros diarios por persona que Naciones Unidas considera necesario para garantizar el acceso al agua como derecho humano fundamental.

Esta situación preocupa tanto a los vigueses como al Concello, que ha criticado la falta de medidas por parte de la Xunta de Galicia para garantizar el abastecimiento de "agua de óptima calidad".