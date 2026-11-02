Cine, teatro y jornadas sobre violencia digital por el 25N en Vigo: horarios y programación completa

Manifestación por el Día Internacional contra la Violencia de Género, a 25 de noviembre de 2025 Samuel Pérez

Vigo celebra el 25 de noviembre -25N-, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una intensa programación municipal, poniendo el foco en la violencia digital.

La primera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Cultura e Igualdad, Carmela Silva, presentó este lunes la programación junto a la concejala de Igualdad y Comercio, Ana Laura Iglesias; Charo Otero, integrante de la Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo; Elena Rodríguez, del Consello da Muller, y la presidenta de la Asociación Viúvas Demócratas de Vigo, Luz Iglesias.

"Es de las más ambiciosas de Galicia e, incluso, de toda España. Vigo es el gran referente en cuanto a las actividades en defensa de las mujeres", aseguró Carmela Silva, a la vez que reconoció que "el negacionismo mata, ya que cada año somos asesinadas por el hecho de ser mujeres".

Programación municipal