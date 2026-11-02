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Cine, teatro y jornadas sobre violencia digital por el 25N en Vigo: horarios y programación completa
La programación municipal de este año pone el foco en la violencia digital
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Vigo celebra el 25 de noviembre -25N-, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una intensa programación municipal, poniendo el foco en la violencia digital.
La primera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Cultura e Igualdad, Carmela Silva, presentó este lunes la programación junto a la concejala de Igualdad y Comercio, Ana Laura Iglesias; Charo Otero, integrante de la Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo; Elena Rodríguez, del Consello da Muller, y la presidenta de la Asociación Viúvas Demócratas de Vigo, Luz Iglesias.
"Es de las más ambiciosas de Galicia e, incluso, de toda España. Vigo es el gran referente en cuanto a las actividades en defensa de las mujeres", aseguró Carmela Silva, a la vez que reconoció que "el negacionismo mata, ya que cada año somos asesinadas por el hecho de ser mujeres".
Programación municipal
- 10 de noviembre, a las 20:00 horas: pieza teatral Silencio!, de la compañía Atrezo Teatro (Auditorio Municipal).
- 12 de noviembre, a las 20:00 horas: concierto a cargo de YOLY SAA (Auditorio Municipal).
- 16 de noviembre, a las 20:00 horas: proyección del documental No estás loca, de María Bestar (Auditorio Municipal).
- 17 de noviembre, a las 20:00 horas: proyección de la película La buena hija, de Júlia de Paz Solvas (Auditorio Municipal).
- 18 de noviembre, a las 20:00 horas: proyección del documental No estás sola: la lucha contra la Manada, de Almudena Carracedo y Robert Bahar (Auditorio Municipal).
- 19 de noviembre, a las 20:00 horas: espectáculo de danza O que non se ve. Outras miradas, de la compañía Et Suseia Danza (Auditorio Municipal).
- 23 y 24 de noviembre, de 16:30 a 20:30 horas: jornadas formativas Ocupar a palabra, habitar as redes (sala de conferencias del Centro Social Afundación, calle Policarpo Sanz, 26).
- 25 de noviembre, de 10:30 a 12:30 horas: ENLAZAVIGO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, dirigido al alumnado de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de FP (Auditorio de Congresos Mar de Vigo). Entrada con invitación previa.
- 25 de noviembre, a las 20:00 horas: manifestación convocada por la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos, en el cruce de Vía Norte con Urzáiz.
- 26 de noviembre, a las 20:00 horas: espectáculo Virxinia, unha muller espida, de la compañía Constance Hurlé (Auditorio Municipal).