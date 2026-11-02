Manifestación por el Día Internacional contra la Violencia de Género, a 25 de noviembre de 2025

Manifestación por el Día Internacional contra la Violencia de Género, a 25 de noviembre de 2025 Samuel Pérez

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Cine, teatro y jornadas sobre violencia digital por el 25N en Vigo: horarios y programación completa

La programación municipal de este año pone el foco en la violencia digital

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Vigo celebra el 25 de noviembre -25N-, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una intensa programación municipal, poniendo el foco en la violencia digital.

Interior de la acampada por la vivienda de Vigo

La primera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico, Cultura e Igualdad, Carmela Silva, presentó este lunes la programación junto a la concejala de Igualdad y Comercio, Ana Laura Iglesias; Charo Otero, integrante de la Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo; Elena Rodríguez, del Consello da Muller, y la presidenta de la Asociación Viúvas Demócratas de Vigo, Luz Iglesias.

"Es de las más ambiciosas de Galicia e, incluso, de toda España. Vigo es el gran referente en cuanto a las actividades en defensa de las mujeres", aseguró Carmela Silva, a la vez que reconoció que "el negacionismo mata, ya que cada año somos asesinadas por el hecho de ser mujeres".

Programación municipal

  • 10 de noviembre, a las 20:00 horas: pieza teatral Silencio!, de la compañía Atrezo Teatro (Auditorio Municipal).
  • 12 de noviembre, a las 20:00 horas: concierto a cargo de YOLY SAA (Auditorio Municipal).
  • 16 de noviembre, a las 20:00 horas: proyección del documental No estás loca, de María Bestar (Auditorio Municipal).
  • 17 de noviembre, a las 20:00 horas: proyección de la película La buena hija, de Júlia de Paz Solvas (Auditorio Municipal).
  • 18 de noviembre, a las 20:00 horas: proyección del documental No estás sola: la lucha contra la Manada, de Almudena Carracedo y Robert Bahar (Auditorio Municipal).
  • 19 de noviembre, a las 20:00 horas: espectáculo de danza O que non se ve. Outras miradas, de la compañía Et Suseia Danza (Auditorio Municipal).
  • 23 y 24 de noviembre, de 16:30 a 20:30 horas: jornadas formativas Ocupar a palabra, habitar as redes (sala de conferencias del Centro Social Afundación, calle Policarpo Sanz, 26).
  • 25 de noviembre, de 10:30 a 12:30 horas: ENLAZAVIGO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, dirigido al alumnado de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de FP (Auditorio de Congresos Mar de Vigo). Entrada con invitación previa.
  • 25 de noviembre, a las 20:00 horas: manifestación convocada por la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos, en el cruce de Vía Norte con Urzáiz.
  • 26 de noviembre, a las 20:00 horas: espectáculo Virxinia, unha muller espida, de la compañía Constance Hurlé (Auditorio Municipal).