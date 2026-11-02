Caballero, sobre los presupuestos de la Diputación: "Nos están estafando millones y millones de euros"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cargado este lunes contra la partida destinada a Vigo en los presupuestos de la Diputación de Pontevedra. Considera que la asignación a la ciudad olívica debería haber aumentado y ha afirmado que "nos están estafando millones y millones de euros".

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor socialista ha recordado que las cuentas provinciales para el año 2027 ascienden hasta los 261,8 millones de euros. "Desde que gobierna el Partido Popular en la Diputación, el presupuesto subió un 44,4% (...). Debería haber subido la asignación a Vigo en un 44%. Pues no, subió cero", ha criticado.

En esta línea, Caballero ha recalcado que la cantidad destinada a los convenios entre ambas administraciones debería haber aumentado de cinco a ocho millones, señalando que ni esos cinco millones de euros se destinan a Vigo. Cabe recordar que Concello y Diputación no han sellado sus acuerdos de colaboración de este 2026 por desacuerdos en las sanciones en caso de incumplir las cláusulas del convenio.

Por otro lado, también ha cargado contra la actuación provincial con el Teatro Fraga, ya que Caballero considera que "regalaron" 4,6 millones de euros a la Xunta de Galicia. Asimismo, ha incidido en que "van a tardar cinco años" en abrirlo al público. "En cinco años se llega a Marte", ha ironizado.

Caballero ha defendido que el ente provincial está "hipotecando" la administración con estos convenios con la Xunta de Galicia, con lo que la Diputación "le va a regalar a la Xunta de Galicia casi 10 millones de euros". En esta línea, ha denunciado que no se dediquen estas cantidades a apoyar la candidatura de Vigo a ser sede del Mundial o a financiar vuelos para Peinador.

"Por lo tanto, esto es todo una mentira (...), las cifras concretas dicen 'hay tantos millones para Vigo', pero allí no están. Allí no están. No llevan el nombre de Vigo esos presupuestos y esas partidas en el presupuesto. ¿Qué es lo que quieren? No gastar en Vigo. Dedicar dinero a otros lugares", ha denunciado Abel Caballero, que ha asegurado que "en la Diputación manda la alcaldesa de Mos".

El regidor ha concluido recalcando que el Estado aporta a la Diputación los 261 millones de euros, de los cuales 95 millones "se los da por el Ayuntamiento de Vigo". "¿Y cuánto nos dan? Nada", ha asegurado Caballero, que ha vuelto a denunciar que el ente provincial no firme los convenios de cooperación, asegurando que "nos están estafando millones y millones de euros".

Diputación de Pontevedra

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, no ha tardado en responder a las acusaciones de Caballero y poner en valor la inversión provincial en la ciudad olívica. "La Diputación ha comprometido 66,8 millones en ese mandato. Es decir, 16,7 millones al año", ha aseverado la también líder del PP de Vigo.

"Pero, además, pide pero no firma los convenios para captar inversiones para Vigo. Mientras el resto de alcaldes y alcaldesas socialistas firman convenios con el presidente provincial, él se niega. Eso sí que es estafar a la ciudad", ha defendido Sánchez, que ha subrayado que el gobierno de Carmela Silva en la Diputación "dejó una deuda de 25 millones de euros".

Respecto al Teatro Fraga, la vicepresidenta provincial ha asegurado que Caballero "intentó hasta el último minuto entrar en la operación para comprar y rehabilitar el Fraga". "No lo quería gratis, no. Le ofreció dinero a la Xunta para tener una parte. Pero como llegó tarde y le dijeron que no, se enrabietó e inició una campaña contra el Fraga", ha afirmado.