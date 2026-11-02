La acampada por la vivienda de Vigo continúa creciendo mientras la de Madrid comienza su disolución

La acampada de Vigo sobrevive a Madrid. Mientras los acampados en la Puerta del Sol comienzan su "mudanza" a los barrios de la capital, la Alameda olívica prepara una ampliación y funciona como punto de encuentro y trabajo de cara a la huelga general del próximo 11 de noviembre.

Así lo confirman los acampados, que recuerdan que "hay que tener en cuenta" que Madrid lleva más semanas que ellos y, por tanto, "los tiempos son distintos". Como mínimo, se mantendrán hasta el 11-N y después "medirán sus fuerzas".

"Nosotros siempre decimos que acampar es un medio, no un fin. No estamos aquí de camping, ni para pasar el tiempo. (...) Estamos aquí porque está sirviendo para organizar la huelga general, para impulsar la lucha por la vivienda", afirma Jacobo, uno de los miembros de la comisión de comunicación.

En esta línea, explica que la acampada es un espacio que la gente reconoce para poder organizarse. "Está llamando la atención de mucha gente que no estaría tan organizada de otra forma, o que no estaría participando en una forma tan activa", añade.

De hecho, cada vez son más las personas interesadas en establecer su tienda de campaña en la Plaza de Compostela. Por eso, están preparando una ampliación de la acampada y, así, sumar más fuerzas de cara a la huelga general de la próxima semana.

Jacobo afirma que en Vigo "hay un consenso en que esta acampada está sirviendo y está siendo muy útil para impulsar esta huelga general por la vivienda". En caso de tomar la decisión de desacampar, sería de una forma democrática y siguiendo los "protocolos" acordados en las asambleas para ello.