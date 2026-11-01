Vigo estrena noviembre con sol y temperaturas de hasta 22 grados: ¿cuándo volverá la lluvia?

Noviembre arranca en Vigo con tiempo casi primaveral. El sol y las temperaturas suaves protagonizan este domingo, Día de Todos los Santos, una jornada especialmente favorable para quienes se acercan a los cementerios de la ciudad o aprovechan el festivo para disfrutar al aire libre.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este domingo 1 de noviembre estará marcado por los cielos despejados, la ausencia de precipitaciones y temperaturas máximas de 22 grados, mientras que las mínimas rondarán los 10. El viento soplará flojo y la probabilidad de lluvia será prácticamente nula.

El buen tiempo continuará durante el lunes 2 de noviembre, cuando se esperan cielos poco nubosos, algunos intervalos de nubes altas y temperaturas que volverán a alcanzar los 22 grados. Las mínimas descenderán ligeramente hasta los 9 grados y no se prevén precipitaciones.

El martes 3 de noviembre continuará la estabilidad meteorológica, con predominio del sol y ausencia de lluvias. Sin embargo, comenzará a notarse un descenso de las temperaturas, con máximas de 19 grados y mínimas próximas a los 10.

Esta tendencia se acentuará a partir del miércoles, cuando los termómetros bajarán hasta máximas de 16 grados, un descenso de seis grados respecto al inicio de la semana. El jueves se mantendrán valores similares, con mañanas más frías y mínimas que podrían situarse en torno a los 6 grados.

¿Cuándo volverá la lluvia?

Por el momento, las previsiones apuntan a que Vigo disfrutará de una primera mitad de semana seca y soleada. Será hacia el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre cuando aumentará la nubosidad y comenzará a crecer la probabilidad de precipitaciones.

Según AEMET, el riesgo de lluvia será todavía reducido durante el viernes, pero podría alcanzar el 45 % el sábado, por lo que el posible regreso de las precipitaciones apunta a que se producirá el próximo fin de semana.