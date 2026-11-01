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Detenido en Vigo tras abofetear a su pareja en la Alameda
Según ha confirmado la Policía Local, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas de esta madrugada
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Un hombre ha sido detenido después de abofetear a su pareja en la Plaza de Compostela, en Vigo, en la madrugada de este domingo.
Según recoge Europa Press, la Policía Local ha confirmado que los hechos tuvieron lugar en la vía pública sobre las 5:00 horas de la madrugada.
Tal y como relatan las fuerzas de seguridad, la mujer, de nacionalidad venezolana, habría recibido una llamada, momento en el que el hombre, colombiano, tuvo un arrebato de celos en el que le propinó un bofetón.
La policía ha señalado que son pareja y que el hombre fue detenido una hora más tarde.