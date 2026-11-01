Un árbol textil para la inclusión: Mos (Pontevedra) invita a sus vecinos a tejer por la diversidad. Concello de Mos

Un árbol textil para la inclusión: Mos (Pontevedra) invita a sus vecinos a tejer por la diversidad

El Concello de Mos, en colaboración con EVD Galicia, pone en marcha "El árbol que florece en la diversidad", una iniciativa de arte textil urbano que busca implicar a los vecinos en la creación de una obra colectiva para promover la inclusión, el respeto y la convivencia.

El proyecto se desarrollará a lo largo del mes de noviembre mediante talleres abiertos a personas de todas las edades, en los que los participantes elaborarán flores y otros elementos decorativos utilizando técnicas artesanales como el ganchillo, los telares de cartón o la confección de pompones y borlas.

No será necesario contar con experiencia previa, ya que las actividades se adaptarán a las habilidades de cada participante. Podrán sumarse asociaciones, entidades culturales y vecinales, centros educativos, familias, personas mayores, niños y adolescentes.

Todas las piezas creadas formarán parte de un gran árbol colectivo que se instalará el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Además, cada flor incorporará un mensaje relacionado con valores como la empatía, la igualdad, el respeto y la diversidad. De este modo, la propuesta pretende ir más allá de la creación artística y convertirse en un espacio de encuentro y participación comunitaria.

Las personas y entidades interesadas en participar podrán inscribirse hasta el miércoles 4 de noviembre a través de la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX), llamando al 986 339 404 o escribiendo al correo electrónico omix@concellomos.es.