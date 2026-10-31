La Navidad de Vigo ya cierra calles al tráfico: Policarpo Sanz quedará cortada en ambos sentidos

La Navidad de Vigo comienza a transformar la movilidad en el centro de la ciudad. Desde este sábado, 31 de octubre, la calle Policarpo Sanz sufrirá importantes restricciones al tráfico para facilitar los trabajos de montaje de las atracciones navideñas, unos cortes que se ampliarán a partir del domingo, 1 de noviembre.

Las limitaciones se aplicarán de forma progresiva. Este sábado quedará cerrado el sentido de circulación hacia Colón, mientras que desde el domingo se impedirá el paso de vehículos en ambos sentidos, incluido el acceso hacia la Porta do Sol.

Estos cambios también afectarán al transporte público, con modificaciones en los itinerarios de numerosas líneas de Vitrasa y la supresión temporal de varias paradas habituales.

Sábado

El primer corte afectará a las líneas L-A, C1, C3d, L5A, L9B, L10, L15B, L15C, L24, L28 y N4.

Los autobuses que circulan habitualmente por Policarpo Sanz hacia Colón se desviarán desde Cánovas del Castillo por Carral y Marqués de Valladares, para recuperar posteriormente su recorrido habitual.

Además, la línea L9B comenzará su recorrido hacia Candeán en Urzáiz-Príncipe, mientras que la L24 circulará desde la estación de Guixar por Areal y Colón.

Quedarán anuladas las paradas de plaza de Compostela, 2, y Policarpo Sanz, 26 y 40. Como alternativas se habilitarán paradas provisionales en Marqués de Valladares, 19, y Colón, 12, además de las paradas próximas de Cánovas del Castillo, Urzáiz-Príncipe y García Barbón.

Nuevos cambios el domingo

Desde el 1 de noviembre, el cierre se extenderá también al sentido hacia la Porta do Sol. Esta segunda fase afectará a las líneas L-A, C3i, L5A, L10, L11, L15B, L15C, H1, N1 y N4.

Los autobuses procedentes de Urzáiz y García Barbón que se dirijan hacia Policarpo Sanz se desviarán por República Argentina, Pontevedra y Areal, retomando su itinerario desde la plaza de Compostela.

También se anularán las paradas de Policarpo Sanz, 25, y Colón, 27, aunque esta última continuará funcionando para la línea 17.

Los usuarios podrán utilizar como alternativas las paradas de García Barbón, 7; Urzáiz, 13; Areal, a la altura de la Aduana, y plaza de Compostela.

Estas restricciones forman parte de los preparativos de la campaña navideña, que comienza a hacerse notar en la circulación del centro de Vigo antes del encendido de las luces.