Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil. Europa Press

Intervienen en Mos (Pontevedra) una narcolancha cuando era transportada en un camión

La Guardia Civil de Pontevedra ha intervenido una posible narcolancha que estaba siendo transportada cubierta por una lona en un camión por carretera en Mos.

Según recoge Europa Press, fuentes conocedoras de los hechos han confirmado que el operativo se produjo a última hora de la tarde de este viernes.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación. Ahora, los agentes deberán analizar si la embarcación tiene documentación legal, ya que podría tratarse de un género prohibido según la legislación vigente.