Los vecinos, ante el traslado de la Navidad de Vigo a Vialia: "Esto ya se atasca un viernes cualquiera"

Tras varios años de polémica en la Plaza de Compostela por la instalación del Cíes Market y la noria gigante durante la Navidad de Vigo, este año la gran novedad de la celebración es que ambas estructuras se trasladan al entorno de Vialia: el mercadillo en la plaza pública de la superficie del centro comercial y la noria en el parking exterior.

Con los trabajos de montaje del mercado ya muy avanzados y sin fecha oficial para el inicio de la instalación de la noria, en Treintayseis hemos preguntado a vecinos y comerciantes de la zona cómo valoran este cambio de ubicación, explicado desde el Concello como una "extensión de la Navidad" en la ciudad olívica, una celebración que atrae a miles de personas a lo largo de casi dos meses desde que se encienden las luces.

Jimena, vecina del entorno de Vialia, teme que la instalación del mercadillo navideño y la noria perjudique los espacios infantiles. "Acaban de terminar de hacer y asentar todas las zonas de juegos y las zonas verdes, que están fenomenal ahora mismo", explica. Además, recuerda el deterioro de la Alameda tras anteriores ediciones del mercadillo: "Me preocupa que se trate de la misma forma esa zona".

Esta vecina critica también las molestias que traerá la celebración: "Me preocupa la insalubridad, el bullicio, los olores, el ruido, las aglomeraciones". A su juicio, "son iniciativas que no están pensadas para la gente de Vigo; están más pensadas para atraer turismo masivamente a cualquier coste". Además, considera que el mercadillo se ha ido convirtiendo a lo largo de estos años en "una debacle, un botellódromo".

Jimena cuestiona, además, la calidad de la propuesta y su duración. "Lo que no puede ser es que ahora vayamos a estar tres meses con esa farándula ahí montada", protesta. Asegura que los vecinos aceptarían mejor las molestias si se tratase de un mercado de calidad, como los de otras ciudades europeas, pero sentencia: "A estas alturas, viendo el declive del proyecto, nadie lo quiere".

Tráfico

Por su parte, Borja muestra su preocupación por los problemas de tráfico que, entiende, van a derivar de la instalación de dos de los focos que más gente atrae en Navidad. "Me parece una idea terriblemente insensata, sobre todo desde el punto de vista del tráfico", explica, y añade: "Yo, como vecino de la zona, ya he asumido que no voy a poder sacar el coche los fines de semana y a saber si entre semana también".

"Mi garaje tiene solo la salida para Vía Norte o la calle Escultor Gregorio Fernández, donde ya cualquier sábado de invierno se montan unos atascos infernales; no me quiero imaginar ahora con todo este evento navideño", incide. "Me parece una idea lamentable. Y recalco lamentable, porque creo que van a lamentar el haberla trasladado a este enclave", sentencia.

De la misma opinión son Pilar y Luis, dos vecinos de Vía Norte "de toda la vida". Ambos celebran el cambio que ha supuesto la apertura de Vialia y la instalación del Halo para esta zona de la ciudad, ahora más "dinamizada", pero temen que las aglomeraciones les "amarguen la Navidad".

"No es cuestión del ruido, que entiendo que al ser una zona abierta pues no me preocupa tanto, pero sí ese trasiego constante de gente a partir de una hora", explica Luis, mientras que Pilar pone el foco en el Halo: "Se van a montar unas colas que verás tú... se bloqueará y volveremos a dar la vuelta por Alfonso XIII, como toda la vida".

"Esta zona es peor"

Los negocios de Vía Norte muestran preocupaciones similares. Desde la Farmacia Ocampo Figueiral opinan que "la gran afluencia de gente tiene sus pros y sus contras", aunque consideran que para la instalación del mercadillo y la noria "esta zona es peor porque se colapsa habitualmente", por lo que sufrirá más el tráfico diario.

"Además, está la estación de tren, pero también la de buses y la salida y entrada de la autopista", inciden. Otra posible contra que deriva del aumento de tráfico será que "la gente no podrá parar en coche por un medicamento urgente". "Que trasladen todo aquí es problemático", resumen.

Igualmente, la propietaria de la pequeña tienda de ultramarinos Huertas de Vigo recuerda que el año pasado tardó casi una hora en bajar en coche desde Fátima hasta el garaje que tiene al lado de la tienda. "Esto ya se atasca un viernes cualquiera aunque no haya nada, así que no me quiero imaginar lo que será ahora", añade.

Además, reconoce que "el mercadillo era más bonito abajo", una zona también más resguardada, porque en Vía Norte "cuando llueve o pega el viento no se puede estar"; así, señala que los puestos que se instalaron el año pasado no tuvieron éxito: "Yo los veía cuando cerraba y salía sobre las nueve o así, había muy poca gente, se morían de frío. No les compensó seguro lo que pagaron". "El mercadillo tenía que ser menos de cosas de comer, que eso ensucia mucho, y tener puestos de cosas de navidad, como dulces o adornos, o que la gente viniese aquí a comprar los regalos", añade.

La mayor afluencia le puede traer clientes puntuales, pero asegura que a los habituales les puede perjudicar. "Tengo gente que viene de otras zonas, me piden la compra por teléfono por la mañana y vienen por la tarde a recogerla en coche", explica. Con la llegada de la Navidad, muchos ya le han avanzado que no van a acercarse por el miedo a los atascos: "Me han dicho que lo sienten mucho, pero que durante estos dos meses no van a hacer esa compra porque no quieren llegar y que haya una cola de coches".