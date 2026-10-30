El Puerto de Vigo sella una alianza clave para impulsar un gran centro de reparación naval

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo ha aprobado este viernes el inicio de la tramitación de un protocolo de intenciones con Pymar, una compañía que reúne a pequeños y medianos astilleros privados españoles. El objetivo es establecer el marco de colaboración para impulsar un gran centro de reparación naval en la ría de Vigo.

Según ha comunicado la Autoridad Portuaria de Vigo (APV), esta iniciativa se integra en la planificación estratégica del organismo portuario para "evaluar alternativas orientadas a la implantación de un centro especializado en la reparación y transformación" de buques de gran porte.

Pymar aportará su experiencia en el sector y acompañará al Puerto de Vigo en el análisis del proyecto. El posterior desarrollo de la instalación servirá para optimizar la capacidad de reparación y transformación de la industria naval gallega y española.

"Supone una oportunidad estratégica para que el Puerto de Vigo sea el gran centro de reparación naval del Atlántico peninsular", han afirmado desde la APV, que han señalado que la iniciativa "quiere reforzar la alianza con Aclunaga, Asime y el Centro de Reparaciones Navales de Vigo".

Tráfico de contenedores

En el orden del día, el Consejo también analizó el balance de tráfico del mes de septiembre. Al respecto, la APV destaca el comportamiento del movimiento de contenedores, que experimentó un crecimiento cercano al 30% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

El acumulado anual del tráfico total supera los cuatro millones de toneladas, "manteniendo una gran estabilidad operativa", en palabras del Puerto de Vigo. En concreto, cabe resaltar el tráfico de fruta, que se encuentra a punto de igualar el volumen de todo el año anterior, con una previsión de superar las 300.000 toneladas.

Por su parte, los cruceros continúan su senda ascendente con un incremento del 0,3% y un total de 222.935 pasajeros acumulados hasta septiembre. La previsión portuaria es cerrar el año con máximos históricos.