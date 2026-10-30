Mos (Pontevedra) abre la votación de 18 proyectos para mejorar el municipio: así puedes participar

El Concello de Mos abre este viernes, 30 de octubre, el plazo de votación de los Presupuestos Participativos MosDecide 2027, una iniciativa que permitirá a los vecinos decidir qué proyectos de inversión consideran prioritarios para el municipio. La votación permanecerá abierta hasta el próximo 9 de noviembre.

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Mos, que tendrán la posibilidad de seleccionar hasta tres propuestas entre las 18 iniciativas finalistas.

La votación se realizará a través de la página web municipal, www.mos.es, en el apartado habilitado para este proceso. Además, el Concello pondrá a disposición de los vecinos ordenadores en la Casa Consistorial, la piscina municipal, la Agencia de Colocación y la Biblioteca María Magdalena para facilitar la participación.

El proceso comenzó con 242 propuestas presentadas por los vecinos, de las cuales 238 fueron consideradas válidas. Tras su revisión por parte del comité técnico municipal, 18 han superado la evaluación y pasarán a la fase de votación.

Para seleccionar los proyectos finalistas se han tenido en cuenta criterios como su viabilidad técnica y económica, la disponibilidad de los terrenos o instalaciones necesarios, las autorizaciones requeridas y la posibilidad de ejecutar las actuaciones dentro de los plazos establecidos.

Las iniciativas abarcan diferentes ámbitos, desde la seguridad vial y la accesibilidad hasta la mejora de instalaciones deportivas y culturales, la creación de aparcamientos, la recuperación del patrimonio y la habilitación de nuevos espacios de ocio.

Estos son los 18 proyectos

1. Área de ocio en Herville (200.000 euros). Acondicionamiento de un espacio de encuentro y convivencia en las inmediaciones del local social.

2. Mejora de la carretera Generoso Domínguez (200.000 euros). Construcción de nuevas aceras para aumentar la seguridad de los peatones y mejorar la accesibilidad.

3. Aparcamiento público junto al Pazo de Mos (200.000 euros). Creación de una zona de estacionamiento de uso público en este entorno.

4. Cubiertas para parques infantiles y pistas deportivas (200.000 euros). Protección de estas instalaciones frente a las condiciones meteorológicas, en función de su viabilidad técnica.

5. Humanización de San Amaro y el camino de Arrubial (200.000 euros). Mejoras de seguridad vial y movilidad peatonal en el entorno de la capilla de San Amaro.

6. Reforma de las instalaciones de MosAxuda (120.000 euros). Renovación del pavimento y la carpintería exterior del almacén de la asociación, además de la adquisición de equipamiento.

7. Acondicionamiento del entorno de la iglesia de Cela (200.000 euros). Mejora del espacio exterior del templo.

8. Humanización de la calle Ludeiro (200.000 euros). Implantación de un sentido único de circulación, ampliación de aceras y creación de nuevas plazas de aparcamiento.

9. Área de autocaravanas en Santiaguiño de Guizán (80.000 euros). Habilitación de un espacio específico para estos vehículos.

10. Parque multiaventura en Santiaguiño de Guizán (120.000 euros). Creación de una nueva zona de ocio y cubrición de la pista de pádel.

11. Modernización del edificio Multiusos (200.000 euros). Adecuación de las instalaciones para espectáculos culturales, incorporación de camerinos y mejoras de iluminación y sonido.

12. Mejora acústica del pabellón Óscar Pereiro (200.000 euros). Acondicionamiento de las instalaciones para mejorar sus condiciones acústicas.

13. Modernización de la piscina municipal (130.000 euros). Adaptación de las instalaciones para acoger competiciones autonómicas y nacionales.

14. Nuevo aparcamiento junto a la iglesia de Louredo (200.000 euros). Adquisición y acondicionamiento de una parcela detrás del cementerio para crear plazas de estacionamiento y mejorar el acceso peatonal.

15. Recuperación del Castro de Torroso (200.000 euros). Compra de terrenos y actuaciones de conservación, consolidación y puesta en valor del yacimiento arqueológico.

16. Renovación del parque infantil de Campo da Feira (200.000 euros). Reforma de la zona infantil y de la pista de fútbol sala, además de la creación de un circuito de pump track.

17. Creación de un aula de estudio (200.000 euros). Habilitación de un espacio abierto a todos los vecinos en el entorno de la escuela de música y el conservatorio.

18. Recuperación del Sendero de los Molinos de Salgueira y Monte Pereiras (200.000 euros). Acondicionamiento del recorrido, mejoras de accesibilidad y señalización y conservación del patrimonio natural y etnográfico.

Con la apertura de las votaciones, MosDecide 2027 entra en una nueva fase en la que serán los propios vecinos quienes establezcan sus prioridades de inversión entre los proyectos que han superado la evaluación técnica municipal.