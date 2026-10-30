Golpe judicial al Concello de Vigo: retirada la licitación del parque canino de Barreiro tras la presión vecinal

La Plataforma Vecinal de Barreiro celebra el "reconocimiento oficial" del Concello de Vigo de la paralización cautelar de la licitación para las obras del nuevo parque canino de la parroquia. La Mesa de Contratación ha retirado el concurso debido al recurso de reposición presentado por los vecinos.

Según indican los vecinos en un comunicado, la Mesa de Contratación retiró el proyecto del orden del día de este viernes tras "constatar que el recurso de reposición presentado por la plataforma en septiembre solicitaba una suspensión cautelar no resuelta en plazo".

Y es que como el gobierno local no respondió a las demandas vecinales, se activa de forma automática la paralización legal de la licitación, de acuerdo al artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPACAP). Desde la plataforma han asegurado que la paralización supone un "espaldarazo" a sus argumentos.

Los vecinos de Barreiro consideran que existe una "falta de motivación del proyecto", así como la "ausencia de una metodología cuantitativa de demanda y capacidad" y la "afección injustificada a una zona verde consolidada". Los vecinos afectados también han recalcado que el nuevo parque "resultaba contraproducente para la convivencia y la conducta animal".

Tras esta buena nueva, la plataforma reclama que los cerca de 170.000 euros proyectados para esta inversión "se mantengan íntegramente en el barrio de Barreiro". El objetivo: resolver las deficiencias urgentes de mantenimiento que "mejoren la calidad de vida de todos los vecinos, tengan perro o no".

En esta línea, exigen al gobierno municipal una mejora del alumbrado nocturno, la reparación de infraestructuras como el "puente del estanque" y medidas de mantenimiento y accesibilidad, como la sustitución de fuentes deterioradas por "modelos funcionales".

En cuanto al parque canino, apuestan por un modelo de uso compartido. "Se plantea habilitar la parte superior por franjas horarias reguladas para el paseo y esparcimiento de perros sueltos bajo estrictas normas de convivencia, responsabilidad e higiene", han informado.

Por último, han asegurado que la suspensión de la licitación "no cierra su movilización", sino que la refuerza. Así, han avanzado que continuarán "trabajando por una correcta planificación de los espacios caninos de Vigo" y que "en las próximas semanas" anunciarán nuevas acciones vecinales, "entre las que se contempla una manifestación en el centro".