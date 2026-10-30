Una gasolinera de A Guarda (Pontevedra) pagará 51.000 euros a un cliente que resbaló en su pavimento

La sección 3ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el cliente de una estación de servicio de A Guarda, que sufrió lesiones importantes por una caída en un pavimento resbaladizo de la gasolinera, y ha condenado a la empresa y a su aseguradora a indemnizar al afectado con más de 51.000 euros.

Según recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de agosto de 2021, cuando el cliente pasó por una zona de baldosas negras en el acceso de la gasolinera para acercarse a una papelera y resbaló, sufriendo lesiones que le llevaron a tener que pasar por quirófano y que le dejaron secuelas como dolor y cojera.

El cliente presentó una demanda pero el tribunal de instancia de Tui (Pontevedra) la desestimó, al entender que no se había producido negligencia alguna por parte de la estación de servicio y que lo ocurrido es "uno de los riesgos de la vida diaria que todos estamos obligados a soportar".

Sin embargo, la Audiencia de Pontevedra ha estimado parcialmente el recurso, porque interpreta que concurren los requisitos de la responsabilidad extracontractual. Así, en base a las pruebas periciales técnicas, ve probado que las baldosas que pisó el demandante sí eran resbaladizas (además había llovido y estaban mojadas), pese a que la empresa lo niega.

El tribunal provincial señala en su resolución, de finales del pasado mes de septiembre, que no se realizaron pruebas sobre la calidad antideslizante de la baldosa porque el perito del demandante no fue autorizado y la estación de servicio tampoco tuvo la iniciativa de hacerlo.

No obstante, recalca la Audiencia, ese pavimento fue sustituido meses después de la caída (antes del litigio), y en los días posteriores al accidente la gasolinera puso señalización para alertar de la posibilidad de resbalones, así como alfombrillas antideslizantes. Además, subraya que la gasolinera no aportó la ficha técnica de las baldosas que había cuando se produjo la caída.

Por todo ello, concluye que la baldosa que pisó el cliente no cumplía los requisitos normativos exigidos para el pavimento exterior en los locales comerciales, y que no cabe imputar responsabilidad al demandante, que solo iba caminando para usar una papelera. Con todo, no comparte la reclamación económica, de algo más de 67.200 euros, y establece una indemnización de 51.267,72 euros más intereses.