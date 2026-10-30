Imagen de archivo de la Policía Nacional. Policía Nacional

Detienen al cuarto individuo relacionado con robos en viviendas en Vigo

La Policía Nacional de Vigo detuvo en las últimas horas al cuarto individuo supuestamente relacionado con varios robos en viviendas ocurridos en la ciudad.

Según fuentes de dicho cuerpo de seguridad consultadas por Europa Press, tres personas fueron detenidas en la tarde de este pasado jueves en un operativo desarrollado en la zona de Canido.

En el mismo, una cuarta persona logró fugarse, comenzando su búsqueda hasta dar con su paradero y ser arrestado posteriormente.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han explicado que la previsión es que este domingo los cuatro detenidos pasen a disposición judicial.

Pese a todo, la investigación continúa abierta.