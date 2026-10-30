Cuenta atrás para la Navidad en Vigo: el árbol de Porta do Sol se iluminó este viernes

Vigo se prepara para recibir una de sus épocas más esperadas del año: la Navidad. A menos de un mes de la fecha prevista para el encendido de las luces, la ciudad avanza en los trabajos de montaje de los principales elementos de su decoración navideña.

La pieza estrella, el árbol de Navidad de la Porta do Sol, ya tiene completado su montaje y esta mañana los vecinos de la zona han podido ver cómo se iluminaba durante las primeras pruebas de luz de cara a la gran inauguración. También están instalados otros de los grandes reclamos de estas fiestas, como la bola gigante, la caja de regalo y el muñeco de nieve.

La Navidad viguesa avanza así a buen ritmo. En el caso del Cíes Market, que este año se traslada de la Alameda de Compostela al centro comercial Vialia, los trabajos comenzaron hace unos días y ya permiten ver la estructura de madera decorada con luces, que dará forma a dos zonas del mercado, así como el montaje de la pista de hielo.