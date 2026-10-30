Cae una farola en el centro de Vigo durante la poda de un árbol: "Un ruido tremendo"

Los operarios de Parques y Jardines del Concello de Vigo se encontraban realizando labores de poda de los árboles de la calle cuando se desprendió la ornamentación de una farola situada junto a uno de ellos.

El incidente provocó un fuerte estruendo que sorprendió a los transeúntes que se encontraban en la zona. "Se escuchó un golpe tremendo", relata un transeúnte.

Pese al susto, no hubo que lamentar daños personales.