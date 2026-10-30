Concentración por la vivienda en Vigo, a 28 de septiembre de 2026 S.P.

Aplazada la manifestación por el derecho a la vivienda en Vigo: esta es la nueva fecha

La plataforma Alianza Pola Vivenda ha anunciado el aplazamiento de la manifestación convocada para este viernes, 30 de octubre, en Vigo, con el objetivo de reclamar el derecho a una vivienda digna.

La decisión se ha tomado como muestra de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.

La protesta, organizada bajo el lema 'Por el derecho a techo', estaba prevista para las 19:00 horas, con salida desde la farola de Urzaiz. Finalmente, la movilización se celebrará el próximo viernes 6 de noviembre, a la misma hora, frente al museo MARCO.

La convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por el colectivo en defensa del acceso a una vivienda digna y se enmarca en las movilizaciones previas a la huelga general anunciada para el 11 de noviembre.

Por su parte, la concentración convocada en Ourense se mantiene para este viernes a las 20:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno. No obstante, los organizadores han anunciado que se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario.