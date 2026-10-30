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Abel Caballero recibe la Gran Cruz del Mérito Naval concedida por el Ministerio de Defensa
El BOE publica este viernes la concesión de la distinción al alcalde de Vigo, a propuesta de la ministra Margarita Robles y tras su aprobación por el Consejo de Ministros
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, una condecoración otorgada por el Ministerio de Defensa en reconocimiento a sus méritos y trayectoria.
La concesión aparece recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes, 30 de octubre, y se produce a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y previa deliberación del Consejo de Ministros.
Según recoge la disposición oficial, el reconocimiento se otorga "en atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Abel Caballero", sin concretar los servicios o actuaciones que han motivado la distinción.
La Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco forma parte de las recompensas militares españolas y reconoce méritos, trabajos o servicios destacados relacionados con las Fuerzas Armadas y la Defensa. El distintivo blanco corresponde a actuaciones que no implican situaciones de conflicto armado.
Caballero, nacido en 1956, es doctor en Economía por las universidades de Cambridge y Santiago de Compostela y cuenta con un máster en Economía por la Universidad de Essex. Su formación incluye también el título de piloto de la Marina Mercante por la Escuela de A Coruña, una vinculación académica con el ámbito marítimo que se suma a su trayectoria política e institucional.
La distinción se incorpora así a los reconocimientos recibidos por el regidor vigués, que gobierna la ciudad desde 2007.