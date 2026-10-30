Abel Caballero recibe la Gran Cruz del Mérito Naval concedida por el Ministerio de Defensa

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, una condecoración otorgada por el Ministerio de Defensa en reconocimiento a sus méritos y trayectoria.

La concesión aparece recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes, 30 de octubre, y se produce a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y previa deliberación del Consejo de Ministros.

Según recoge la disposición oficial, el reconocimiento se otorga "en atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Abel Caballero", sin concretar los servicios o actuaciones que han motivado la distinción.

La Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco forma parte de las recompensas militares españolas y reconoce méritos, trabajos o servicios destacados relacionados con las Fuerzas Armadas y la Defensa. El distintivo blanco corresponde a actuaciones que no implican situaciones de conflicto armado.

Caballero, nacido en 1956, es doctor en Economía por las universidades de Cambridge y Santiago de Compostela y cuenta con un máster en Economía por la Universidad de Essex. Su formación incluye también el título de piloto de la Marina Mercante por la Escuela de A Coruña, una vinculación académica con el ámbito marítimo que se suma a su trayectoria política e institucional.

La distinción se incorpora así a los reconocimientos recibidos por el regidor vigués, que gobierna la ciudad desde 2007.