Concentración por la vivienda en Vigo, a 28 de septiembre de 2026 S.P.

Vigo volverá a salir a las calles este viernes para "defender el derecho a una vivienda digna"

Vigo volverá a salir a las calles este viernes para "defender el derecho a una vivienda digna". La manifestación ha sido convocada por la plataforma Alianza pola Vivenda y tendrá lugar tanto en la ciudad olívica como en Ourense.

Las manifestantes viguesas partirán a las 19:00 horas de la farola de Urzaiz de Vigo, bajo el lema 'Por el derecho a techo'. La cita servirá como antesala de la huelga general convocada el 11 de noviembre.

La plataforma exige respuestas y medidas reales ante la "emergencia habitacional", con reivindicaciones dirigidas tanto a la Xunta de Galicia como al Concello de Vigo. "Porque la vivienda es un derecho, no un privilegio. Por el derecho a techo. Por una vivienda digna para todos", sentencian en sus redes sociales.

Además, en Ourense, según informa Europa Press, la plataforma ourensana de Alianza pola Vivenda ha convocado una concentración a las 20.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno en Ourense para "acabar con el negocio de la vivienda".

La Alianza pola Vivenda de Vigo está integrada por Sindicato de Inquilinas Vigo, Amnistía Internacional, Árbore, Asociación Veciñal de Teis, Confederación Intersindical Galega (CIG), Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde, Ecoloxistas en Acción, EMAÚS, Espazo Aberto Antimilitar, Foro Socioeducativo As Ninguéns, Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN), Oficina de Valores Non Inventariables, Plataforma Galega Vivenda Xa!, Sindicato Estudantil Fervenza y Verdegaia.