Vigo destina 632.000 euros a renovar el acceso a la ermita de A Guía

La Xunta de Gobierno local de Vigo adjudicará este viernes las obras de humanización del acceso a la ermita de A Guía, con un presupuesto de 632.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La actuación permitirá renovar el entorno de la calle Doña Fermina, con el objetivo de dar prioridad a los peatones e integrar el espacio en el entorno natural y patrimonial.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero detalló que los trabajos abarcarán una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, en un tramo de unos 200 metros de longitud y entre cinco y diez metros de ancho. El proyecto contempla la demolición de la estructura que sostiene la actual pasarela peatonal, debido a su estado, así como de la antigua cafetería, y el acondicionamiento del camino de tierra de acceso. "El estado en el que está requiere que sea demolido", asegura el regidor.

La intervención también incluye la redistribución del vial para convertirlo en una zona de prioridad peatonal, con circulación de vehículos restringida, y la renovación del pavimento y de la rampa de acceso al cruceiro. Además, se instalará una nueva red de iluminación LED, semáforos, riego y una barandilla, junto con bancos, papeleras y nueva vegetación.