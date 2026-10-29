Navidad de Vigo: así avanza el montaje del mercadillo en Vialia

Es la gran novedad, al menos por el momento, de la Navidad de Vigo: la nueva ubicación del mercadillo navideño Cíes Market en la plaza pública de Vialia.

Tras varios años ubicado en la Plaza de Compostela y con la polémica siempre presente por las protestas de los vecinos, este año el Concello anunció su traslado a la superficie del centro comercial con el objetivo, según aseguraron, de "expandir la Navidad".

El montaje arrancó hace unos días y hoy ya es posible ver la estructura de madera, decorada con luces, que hará las veces de paseo en dos zonas diferentes, así como el montaje de la pista de hielo.

Un árbol de Navidad y una "lámpara de luces" son los primeros adornos que se han instalado a pocas semanas de que se enciendan las luces.