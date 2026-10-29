La grada de Gol de Balaídos suma 720 asientos y eleva su presupuesto hasta los 25,42 millones

La Xunta de Goberno local de Vigo aprobará este viernes la primera modificación del contrato de construcción de la nueva grada de Gol del estadio de Balaídos, que permitirá aumentar su aforo de 6.418 a 7.131 asientos. Según detalló el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la actuación supondrá un incremento del presupuesto de 599.613 euros, un 2,42% más respecto al coste inicial, hasta alcanzar los 25,42 millones de euros.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero ha explicado que durante la ejecución de las obras han surgido circunstancias que obligan a "adaptar el proyecto y ampliar distintas zonas de la grada". Según ha señalado, los cambios seguirán el modelo aplicado en la grada de Marcador, con una ampliación de la estructura y mejoras en los sistemas de evacuación.

En concreto, la modificación contempla un nuevo diseño global de la estructura de hormigón, con el refuerzo de las cimentaciones y la adaptación de estructuras, pavimentos, instalaciones eléctricas e iluminación. También se ampliará el recorrido de los ascensores, que contarán con seis paradas.

Además, el aumento del aforo obligará a crear un nuevo itinerario de evacuación mediante la construcción de una escalera de emergencia junto al acceso de Gol 4. "Esta intervención es necesaria para garantizar la evacuación ante el incremento del número de espectadores", aseguró el regidor.

El proyecto también contempla prolongar frente a la futura grada de Tribuna la estructura de pórticos existente en Marcador. De esta forma, se conseguirá un corredor cubierto continuo de más de 300 metros entre las gradas de Marcador, Tribuna y Gol. Además de estas actuaciones, la modificación incluye otros ajustes de menor alcance que permitirán reducir algunos gastos, como cambios en el subsuelo y en las redes de saneamiento. También se eliminará la lona provisional prevista inicialmente, que ya no será necesaria con la instalación de la nueva grada.