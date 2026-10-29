El Banco de Alimentos de Vigo busca voluntarios para su Gran Recogida El Banco de Alimentos de Vigo

El Banco de Alimentos busca voluntarios en el Val Miñor (Pontevedra) para su Gran Recogida

La Fundación Provincial Banco de Alimentos busca un centenar de voluntarios en la comarca de Val Miñor para poder cubrir los ocho supermercados adheridos en la Gran Recogida (GR2026) los próximos 13 y 14 de noviembre.

La marea azul del Banco de Alimentos estará físicamente recogiendo alimentos en establecimientos Froiz, Vegalsa-Eroski Gadis de Baiona, Nigrán y Gondomar, mientras que, en otros como Mercadona, Carrefour, DIA o Lidl se llevarán a cabo únicamente donaciones económicas.

A través de la web www.bancoalimentosvigo.org, los voluntarios pueden acceder a una aplicación para elegir la jornada, el turno y el supermercado en el que colaborar. Solo necesitan disponer de cuatro horas durante el fin de semana de la GR2026.

A nivel provincial, se movilizarán unas 2.700 personas de la marea azul que estarán presentes en 150 establecimientos.