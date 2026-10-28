Vigo guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo)

Vigo se ha sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha guardado un minuto de silencio en apoyo a las víctimas y a las familias del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ha causado al menos 68 muertos y decenas de heridos.

El alcalde Abel Caballero ha iniciado el minuto de silencio con un mensaje de apoyo y cariño a las personas afectadas por el "terrible" accidente. "Un minuto en memoria y respeto a las víctimas del terrible accidente ocurrido en Toledo", ha afirmado el regidor olívico.

El acto ha tenido lugar a las 20:00 horas en Praza do Rei. Todas las fuerzas políticas con representación en el pleno municipal han acudido y han mostrado su solidaridad con las personas fallecidas y heridas. Más de una decena de vecinos y vecinas también se han acercado para rendir homenaje a las víctimas.

Cancelada la agenda política

Tras las primeras informaciones llegadas desde la localidad toledana, los líderes políticos de Vigo anunciaron la cancelación de todos sus actos previstos para este miércoles. Ni Abel Caballero, ni los portavoces de PP y BNG, Luisa Sánchez y Xabier Pérez Igrexas han participado en ningún acto.

Entre todas estas cancelaciones en Vigo se incluye la visita del portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, que tenía previsto participar en varios actos en Vigo y en Ourense. El PP de Vigo confirmó a Treintayseis la suspensión de su agenda, atendiendo a la decisión de la formación a nivel nacional.

La Diputación de Pontevedra también canceló su actividad "con motivo do tráxico accidente ferroviario acontecido esta mañá en Urda (Toledo)". Por su parte, la RFEF ha suspendido el encuentro de Copa del Rey contra el Salamanca y envió un mensaje de apoyo a las víctimas a través de redes sociales.