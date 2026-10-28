Ponteareas (Pontevedra) da luz verde al proyecto de su nueva biblioteca municipal

El Pleno del Concello de Ponteareas aprobó este martes el proyecto de la nueva Biblioteca Pública Municipal, que supondrá una inversión de 7,8 millones de euros y permitirá rehabilitar el antiguo Mercado de Abastos, situado en la calle Perillana.

Las nuevas instalaciones contarán con más de 2.500 metros cuadrados, cuatro veces la superficie actual, e incluirán salas de lectura y estudio, espacios polivalentes para actividades culturales y zonas de encuentro para los vecinos.

La alcaldesa, Nava Castro, destacó que "no hablamos únicamente de rehabilitar un edificio, sino de recuperar un espacio emblemático y ponerlo al servicio de la cultura, la educación y las futuras generaciones".

Se trata de la actuación de mayor presupuesto del Plan EDIL de Ponteareas, que cuenta con cofinanciación europea a través de los fondos FEDER.

Tras la aprobación del proyecto, redactado por el arquitecto Javier Couto Granja, el Concello podrá avanzar en la licitación de las obras, cuyo plazo de ejecución previsto es de 18 meses.