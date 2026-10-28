La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, hace balance de las inversiones provinciales en Vigo. Europa Press

La Diputación reivindica una inversión récord en Vigo: 66 millones en este mandato y otros 20 en 2027

La Diputación de Pontevedra ha reivindicado este miércoles su apuesta por Vigo, una ciudad en la que asegura haber comprometido o ejecutado más de 66 millones de euros durante el actual mandato.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha destacado que la institución "invierte más que nunca" en la ciudad olívica y ha avanzado que los presupuestos de 2027 contemplan nuevas partidas por valor de más de 20 millones de euros.

Durante una rueda de prensa para hacer balance de las inversiones provinciales, Sánchez ha defendido la gestión económica del actual gobierno de la Diputación, que, según ha señalado, ha pasado de encontrarse una deuda de 25 millones de euros, heredada de la etapa de Carmela Silva, a alcanzar la "deuda cero".

La vicepresidenta también ha reivindicado que la Diputación es una administración "seria", que aprueba sus presupuestos y ejecuta las inversiones que dependen directamente de ella. Sin embargo, ha advertido de las dificultades que surgen cuando es necesaria la colaboración de otras instituciones. "Cuando dependemos de terceros, y algún ayuntamiento decide no recibir o no ejecutar las inversiones, tenemos un problema", ha señalado.

Las principales inversiones

Entre las actuaciones financiadas durante este mandato, Luisa Sánchez ha destacado la reforma de la Grada de Gol de Balaídos, a la que la Diputación ha destinado más de 13 millones de euros, asumiendo la mitad de su coste.

También ha recordado los 5 millones aportados para la reforma de la piscina de Teis y la participación provincial en la adquisición y rehabilitación del Teatro Cine Fraga, una operación de más de 9 millones de euros financiada conjuntamente con la Xunta de Galicia.

A estas intervenciones se suman más de 14 millones de euros contemplados en convenios bilaterales con el Concello de Vigo, además de distintas ayudas a asociaciones, entidades sociales, clubes deportivos y eventos culturales.

Más de 20 millones en 2027

La vicepresidenta ha puesto el foco en los presupuestos provinciales del próximo ejercicio, que reservan más de 20 millones de euros para Vigo.

De esta cantidad, casi 16 millones corresponden a transferencias directas al Ayuntamiento para actuaciones conveniadas. También se contemplan 400.000 euros destinados a la captación de nuevas rutas aéreas desde Peinador y 1,2 millones para mejorar la seguridad vial en dos tramos de la carretera provincial EP-2001, que conecta O Calvario con A Garrida.

Otra de las partidas destacadas es la de 250.000 euros reservados para la redacción del proyecto de reforma de la Grada de Tribuna de Balaídos, una actuación vinculada a la candidatura de Vigo como sede del Mundial de Fútbol de 2030.

Sánchez ha subrayado que la Diputación mantiene esta previsión económica pese a no haber recibido todavía el proyecto, el cronograma de ejecución ni la documentación correspondiente por parte del Ayuntamiento.

Las cuentas provinciales también prevén más de 3 millones de euros en ayudas directas a entidades sociales, comunidades de aguas, clubes deportivos y actividades culturales, a las que se añadirán las subvenciones concedidas mediante convocatorias de concurrencia competitiva.

Convenios sin firmar

Uno de los asuntos pendientes sigue siendo la firma de los convenios bilaterales correspondientes a 2026 y 2027, que suman 10 millones de euros.

Pese a que estos acuerdos todavía no se han formalizado, Luisa Sánchez ha garantizado que los fondos llegarán a Vigo. Según ha explicado, la Diputación estudia distintas fórmulas para destinar ese dinero a "ámbitos en los que la ciudad tiene carencias".

Críticas a Abel Caballero

La vicepresidenta también ha respondido a la petición del gobierno municipal de elevar de 5 a 10 millones de euros la aportación anual de la Diputación a los convenios bilaterales.

Sánchez ha criticado que el alcalde, Abel Caballero, califique de "miseria" los 5 millones actualmente previstos y ha recordado que el regidor no reclamó un incremento de esa cuantía durante los años en los que la institución provincial estuvo presidida por la socialista Carmela Silva.

La responsable provincial ha insistido así en que el compromiso económico de la Diputación con Vigo está garantizado, aunque ha vuelto a señalar la falta de colaboración del Ayuntamiento como uno de los obstáculos para materializar determinadas inversiones.